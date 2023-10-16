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Meteoroloji uyarmıştı! O ilde sağanak sele dönüştü

16.10.2023 23:21 | Son Güncelleme:
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Ordu sağanak yağmura teslim oldu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü, şehir merkezinde ev ve çok sayıda iş yerini su bastı.

Meteoroloji uyarmıştı! O ilde sağanak sele dönüştü

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış, şiddetini arttırdı. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil yolu ile şehir merkezindeki ara sokaklar su altında kaldı. Vatandaşlar araçları ile yollarda girmekte güçlük çekerken, bazı sürücüler ise mahsur kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI!

Sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ve evleri su basarken vatandaşlar kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda da tahribatlar oluştu.

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Öte yandan meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre bugün (16 Ekim Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Ordu ili çevrelerinde sağanak yağışların (metrekareye 21/50 kilogram) etkili olacağının tahmin edildiği bildirilmişti . Uyarıda ayrıca, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.

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Öte yandan ekipler, su baskını olan noktalarda çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu sağanak yağış

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