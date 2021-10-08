Meteoroloji uyarmıştı 'pastırma sıcakları' başlıyor! (İl il hava durumu tahminleri)

Halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonu itibariyle Kıyı Ege ile Akdeniz'de hava mevsim normalleri civarında olacak. Diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacak. Güney ve iç kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ?

-Ankara'da hava sıcaklıklarında hissedilir bir artış olacak. Sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak. En yüksek sıcaklık ise 10 Ekim Pazar günü bekleniyor.

-İzmir'de hava sıcaklıkları 28 ile 30 arasında olacak. 12 Ekim Salı gününden itibarense sıcaklıklar düşecek ve yerini yağışlı havaya bırakacak.

-Hava sıcaklıkları İstanbul'da 22 dereceye kadar yükselecek. Yarından itibaren İstanbul'u yağışlı bir hava bekliyor.

-Antalya'da hava sıcaklıkları pazar gününe kadar 27 ile 29 derece arasında olacak.

-Adana'da ise hava sıcaklıkları hafta boyunca 30 derecenin üstünde olacak. En yüksek sıcaklık ise 34 dereceyle hafta sonu yaşanacak.

-Bursa'da hava sıcaklıkları 25 dereceye kadar çıkacak. Ancak kenti haftaya yağışlı bir hava bekliyor.

-Erzurum'da hava sıcaklıkları hafta sonunda 20 dereceye kadar çıkacak.

Hava sıcaklıkları özellikle yurdun iç kesimlerinde artıyor.

-Sivas'ta hafta sonu hava sıcaklıkları 23 dereceye kadar çıkıyor.

Nevşehir'de ise hava sıcaklıklarında 3-4 derecelik bir artış olacak. 15 Ekim'e kadar hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde olacak.

-Isparta'da da hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar çıkacak. Güneşli hava 12 Ekim Salı'dan itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak.

-Konya'da hava sıcaklıkları hafta sonu 3-4 derece artacak. Kentte en yüksek sıcaklığın 26 derece olması bekleniyor.

-Bartın da hava sıcaklığının artması beklenen şehirlerden. Hafta sonu şehri güneşli bir hava bekliyor, sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde olacak.

-Tekirdağ'da ise hafta boyunca yağışlı bir hava etkili olacak.

-Osmaniye'de hava sıcaklıkları 34 dereceye kadar çıkıyor.

-Kırşehir'de de hava sıcaklıklarında hissedilir bir artış olacak. Hafta sonu kentteki en yüksek sıcaklık 25 derece olacak.

-Erzincan'da da hava sıcaklıkları 3-4 derece artarak 26 dereceye kadar çıkacak.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, "sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" olarak biliniyor. Genellikle ekim ile kasım aylarında görülebiliyor. Pastırma sıcakları, bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla oluyor.

Pastırma sıcaklıklarında, yüksek basınç etkisiyle gündüzler güneşli ve mevsim normallerine göre sıcak, geceler ise ayaz sebebiyle soğuk oluyor.

Halk arasında "pastırma yazı" olarak anılan mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

