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Meteoroloji uyarmıştı, sağanak sonrası yol kapandı

01.02.2021 19:00 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de kuvvetli yağışın ardından sular altında kalan Kırklareli-Kofçaz karayolunun Kırklareli istikameti ulaşıma kapandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Kırklareli’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün içinde etkisini arttırdı.

Kırklareli’de kuvvetli yağışın ardından sular altında kalan Kırklareli-Kofçaz karayolunun Kırklareli istikameti ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Kırklareli’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün içinde etkisini arttırdı. Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine ulaşımı sağlayan karayolu, tarlalardan gelen su nedeniyle su içinde kaldı. Kırklareli-Kofçaz karayolu Kırklareli gidiş şeridi taşkın nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan araçların yardımına ise itfaiye koştu. Karayolları Şube Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre kentte yağışın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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