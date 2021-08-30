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  4. Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ'da 15 dakikalık sağanak sokakları göle çevirdi

Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ'da 15 dakikalık sağanak sokakları göle çevirdi

30.08.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ il merkezinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Semt pazarının kurulduğu cadde sular altında kalırken, esnaf zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle belediye ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ'da 15 dakikalık sağanak sokakları göle çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde Trakya'da şiddetli yağış uyarısında bulundu.

15 DAKİKA YETTİ

Uyarının ardından Tekirdağ'da 15 dakika kadar süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın bir anda bastırması ile bazı sokaklar suyla kaplandı, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yıldırım düşmesi sonucu da bir ağaç devrildi.

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SEMT PAZARI SULARLA KAPLANDI

Aşırı yağış nedeniyle dere gibi akan sokaklarda sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi günleri kurulan semt pazarı da sularla kaplandı.

Esnafların zor anları cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Tekirdağ
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