METEOROLOJİ UYARMIŞTI: TOZ TAŞINIMI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağışa neden olabileceği konusunda uyardığı, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı akşam saatlerinde İstanbul'da görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce gün içerisinde yapılan uyarıda, " Bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Perşembe 23.05.2019) günü akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi ile birleşiminde, deniz yüzeyinde oluşan toz bulutu kameraya yansıdı. Sarımtrak bir renge sahip olan toz bulutu Çatladıkapı Sahili'nden net bir şekilde görülebildi.

Görüntü Dökümü:

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- Deniz yüzeyindeki hava kirliliği

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