HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uyarmıştı, yağmur şiddetini artırarak devam ediyor

Meteoroloji uyarmıştı, yağmur şiddetini artırarak devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji’nin Edirne için bu sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.Edirne’nin kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji’nin Edirne için bu sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.
Edirne’nin kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji’nin tüm uyarılarına rağmen sabah işe gitmek için evlerinden hazırlıksız çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uyarıları dikkate alarak yanında şemsiye bulunduran vatandaşlar sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı. Ancak yanında şemsiye bulunmayan ve adeta sırılsıklam ıslanan vatandaşlar da yağmura aldırış etmedi.
Yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı!Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı!
İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan net mesaj: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Bakan Soylu'dan net mesaj: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi
Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı!
Sıfır otomobilden çıkan falçatayla elini kesen adama bir şok daha
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar! Birbirlerine attıkları mesajlar ortaya çıktı
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
İstanbul'da dolu bekleniyor! Araç sahiplerinden battaniyeli önlem
İstanbul'da dolu önlemleri!
Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı! 21 günde 17 kilo verdi
Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.