HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uyarmıştı, yağmur şiddetini artırarak devam ediyor

Meteoroloji uyarmıştı, yağmur şiddetini artırarak devam ediyor

26.01.2021 22:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji’nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur etkisini artırarak devam ediyor. Yağışın ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması tahmin ediliyor.

Edirne’nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların dışarıda olmaması mağduriyetlerin önüne geçti.
Ancak izinli olan vatandaşlar araçlarıyla caddelerdeydi. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağmur yağışının ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
'Kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz' iddiasına soruşturma'Kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz' iddiasına soruşturma
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?
1/

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Eşinin kaçtığı adamla karşılaşınca dehşeti yaşadı

Eşinin kaçtığı adamla karşılaşınca dehşeti yaşadı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Bursa'da panik anları

Bursa'da panik anları

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Görevliler gördükleri manzara karşısında şoke oldu! Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! Youtuber hakkında gözaltı kararı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! Youtuber hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da jandarmadan kaçak içki üretimine baskın

Tekirdağ'da 900 litre kaçak içki ele geçirildi

Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne’den giriş yaptı

Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne’den giriş yaptı

Bu sefer suçlu değil, firari köpeğin sahibini araştırdılar

Bu sefer suçlu değil, firari köpeğin sahibini araştırdılar

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaştı! 2,5 yıl hapis cezası aldı

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaştı! 2,5 yıl hapis cezası aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.