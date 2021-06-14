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Meteoroloji Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı müsilajı da artıracak

14.06.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endişe verici boyutlara ulaşan müsilajla ilgili Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdemir, "Hava sıcaklığı arttıkça denizdeki oksijen miktarı azalacaktır. Oksijen azaldığı zaman müsilajın biraz daha artması beklenir" dedi.

Meteoroloji Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı müsilajı da artıracak

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, deniz salyası olarak da bilinen ve Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajla ilgili açıklamalarda bulundu. Müsilajın temizlenmesi için sahil kıyılarının önemine dikkat çeken Özdemir, "Lodos estiğinde İstanbul sahilleri rahatlıkla kumsalına bu müsilajı atabilirdi ama şimdi müsilajı atacak yer yok. Sahillerin oluşturulması ve deniz çalışmalarının yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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"KUMSAL OLMADIĞI İÇİN DALGALAR MÜSİLAJI GERİ GETİRİYOR"

Şehirleşmenin, betonlaşmanın ve insan gücünün kontrol edilmemesinin müsilajı doğurduğunu belirten Özdemir, "Tekirdağ sahillerinden Kocaeli sahillerine kadar kıyıda bir tahribat var. Denizin doldurularak gezi alanlarının yapılması, yolların yapılması ve sahillerin yok edilmesi önem arz ediyor. Bunu deniz fiziksel olarak da temizleyebilir. İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin hâkim rüzgârı kuzeyli rüzgarlar ve lodos. Lodos estiğinde İstanbul sahilleri rahatlıkla kumsalına bu müsilajı atabilirdi ama şimdi müsilajı atacak yer yok. Kumsal olmadığı için dalga vuruyor ama geri getiriyor. Marinalarda sirkülasyon olmadığı için maalesef müsilajın çoğalması söz konusu oldu" diye konuştu.

"DENİZİN ISINMASINDA DA ETKİLİ"

Müsilajın güneş ışınlarının denize geçmesine izin vermediğini söyleyen Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Marmara sahillerinde denize girilmemesi gerekiyor. Denizlerimiz şu anda ısınmaya başlıyor. Belli bir noktadan sonra müsilaj kavramı duracaktır ama bu biteceği anlamına gelmiyor çünkü denizde bu var. Alt tabakalara doğru inmeye başladı. Oradaki oksijen ihtiyacı olan canlıları da öldürüyor."

DHA

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Anahtar Kelimeler:
deniz salyası

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