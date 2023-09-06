Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul’da kuvvetli yağış beklenmiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ve yurdun batı kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini dile getirdi. Yağışlara ilişkin bilgiler veren Şahbaz, şunları kaydetti:

“Yağışlar Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri şeklinde bir alanda oluşurken, yarınki yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde, Bursa'nın güneyi, Balıkesir, Çanakkale çevrelerinde, İç Ege'de, Kütahya’da, Afyonkarahisar’da, Uşak, Manisa, Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak görülmesini bekliyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istemekteyiz. Ayrıca yarınki yağışlar Rize, Hopa hattında da yer yer kuvvetli yağış şeklinde görülecek. Rüzgar Marmara'da kuvvetli olarak geçiyor kuzeyli yönlerde. Bu kuzeyli yönlerinin kuvvetli etkisiyle de özellikle İstanbul'un Karadeniz kıyı kesimlerinde mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini bekliyoruz. Cuma ve cumartesi gününe baktığımızda gene iki sistemli etkisi altında devam ediyor. Batıdaki yağışlar biraz daha etkisini kaybediyor. Dar alanlarda İç Ege ve Göller Yöresi şeklinde alanlarda yağışların görülmesini bekliyoruz. Orta Doğu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışlar ise cumartesiye kadar devam ederken, Marmara'nın kuzey kıyılarına, İğneada'dan Şili'ye kadar olan hatta kuzeyli rüzgarların etkisiyle sağanak ve gökkuşağı sağanak yağışların görülmesini bekliyoruz.”

AKDENİZ GENELİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Şahbaz, yağışlara ilişkin vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, “Çünkü arka arkaya 4-5 gün boyunca o bölgelere sürekli yağışın görülmesini bekliyoruz. Cumartesiden sonra artık yağışlar biraz daha güneye düşüyor. Yunanistan üzerinde bulunan alçak merkez yurdumuz üzerine değil de biraz daha güneye düşerek Tunus, Cezayir üzerine doğru gittiğinden dolayı dönüşüyle birlikte Akdeniz bölgesinin genelinde cumartesi ve pazardan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini bekliyoruz ki bu bölgelerde de lokal, kuvvetli yağışların olma ihtimali var. Şu an itibariyle 72 saatten daha uzun bir süre olduğundan dolayı kuvvetli yağış uyarıları yapmıyoruz o bölgeler için ama hafta sonu o bölgedeki vatandaşlarımıza dikkatli olmasını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini kaydeden Şahbaz, “Ülke genelinde yarından itibaren bir düşüş yaşanıyor. Hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesini beklemekteyiz. Ankara'da bugün 29 derece olan hava sıcaklığı hızlı bir düşüşle pazar gününden itibaren 22 derecelere kadar düşüyor. Gece sıcaklıklarının da 19 derecelerden 11 derecelere kadar düşmesini beklemekteyiz” dedi.

"KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENMİYOR"

Şahbaz, son günlerde sel felaketine maruz kalan İstanbul’un hava durumuna ilişkin, "İstanbul’da 3 gün boyunca aralıklarla sağanak yağışlar görülmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar 30’dan 28’e, hatta hafta sonu ve pazartesi 26 derecelere kadar düşecek. Gece sıcaklıkları da 20 derecelere düşüyor. İstanbul'da kuvvetli yağış beklemiyoruz. Biraz daha kuzeyli rüzgarların etkisiyle birlikte özellikle kuzey kıyı kesimlerinde ve Avrupa Yakası’nda mevzi sağanak yağış şeklinde beklemekteyiz. Ayrıca İstanbul'da önümüzdeki beş gün boyunca da kuzeyli rüzgarlar kuvvetli olacak. 40 ila 60 kilometre bölü saat hızla esmesini bekliyoruz ki sürekli bir eşiş var. O eşişle birlikte deniz üzerinden, Karadeniz üzerinde bir nem akışı, bir üst seviyede soğuk hava akışı var ki dediğim gibi bu sebepten dolayı özellikle kuzey kıyılarında yağışların görülmesini bekliyoruz" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelerdeki hava durumuyla ilgili de konuşan Şahbaz, “Deprem bölgesine baktığımızda şu an itibariyle sıcak. Fakat önümüzdeki günlerde perşembe ve cuma günü özellikle dağlık alanlarda Adana’nın, Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in, Malatya çevrelerinde mevzi sağanak yağışların görülme ihtimali var. Cumartesiden itibaren ise Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın görülmesini beklemekteyiz” cümlelerine yer verdi. (İHA)

