Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Türkiye yeni haftada Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre iç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 8 - 12 derece arasında azalacak.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Ankara'da salı günü sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenilen yağışın zamanla karla karışık yağmura döneceği ve akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla gecenin en düşük sıcaklıklarının çarşamba sabahı sıfırın altında 3, perşembe sabahı ise sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 24 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olması, hava sıcaklığının azalmasıyla önce kentin yüksek kesimlerinde, zamanla il genelinde karla karışık yağmur, çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışının görülmesi bekleniyor.