HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uzmanı duyurdu! 'Sonbahar hazırlıkları başlasın'

Meteoroloji uzmanı duyurdu! 'Sonbahar hazırlıkları başlasın'

04.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni haftada hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak konusu olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun’un doğu ilçeleri ile Ordu’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medyadan önemli paylaşımlar yaptı. İşte haberin detayları...

Meteoroloji uzmanı duyurdu! 'Sonbahar hazırlıkları başlasın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, 5 Eylül Pazartesi günü Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun’un doğu ilçeleri ile Ordu’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

b1

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medyadan önemli paylaşımlarda bulundu.

Ökten paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Hava kuzey kesimlerde şu andan itibaren serinleme yolculuğuna başladı. Her gün bir öncekinden daha serin olacak. 6 Eylül ve gecesi en serin dönem. 8 Eylül'den itibaren tekrar Yaz'a döneceğiz; fakat 13 Eylül itibariyle tekrar havalar serinleyecek. Sonbahar hazırlıkları başlasın...

18 Ağustos'ta müjdesini verdiğim serinlemeye çok az kaldı. Hava adım adım serinlemeye devam ediyor. Salı ve Çarşamba serinleme daha fazla hissedilecek. Akşamları üşüyeceğiz. Özellikle kuzey kesimlerde.

"ERTELEYİN"

İstanbul ve Türkiye'nin batısında rüzgarlar bugünden itibaren etkisini artırıyor. Özellikle yarın rüzgar uçuracak. Edremit Körfezi pazartesi, salı ve çarşamba fırtınalı olacak. İzmir de bu fırtınadan etkilenecek. Bodrum taraflarında denizde yat gezisi planınız var perşembe gününe erteleyin.

Yarın İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale, Edremit Körfezi, İzmir, Tüm Kıyı Ege hattı ve Muğla açıkları fırtınalı. Rüzgar soğuk esecek. Özellikle Akşam herkes üşüyecek...

İstanbul'da serinlik gün ortasında bile hissediliyor. Rüzgar var ve nem düştü. Yarın daha serin. Salı günü daha da serin. Tadını çıkarın...

Pazartesi Akşamı Yenikapı-Bandırma arası karşılıklı seferlerin iptal olma olasılığı yüksek. Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada da kuvvetli rüzgarlı. Ege Denizi komple çok hareketli olacak."

b2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle rahatlık! 250 bin liralık hırsızlık yaptı, üzerine bir de...Yok böyle rahatlık! 250 bin liralık hırsızlık yaptı, üzerine bir de...
'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldıYurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sonbahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk savaş gemisi ülkede gündem oldu! 12 yıl sonra bir ilk

Türk savaş gemisi ülkede gündem oldu! 12 yıl sonra bir ilk

Ali Koç'tan çok sert sözler ve Ronaldo açıklaması!

Ali Koç'tan çok sert sözler ve Ronaldo açıklaması!

Cinsel ilişki itirafları şoke etti! Rahatsız olup sildi

Cinsel ilişki itirafları şoke etti! Rahatsız olup sildi

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'

Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

İlginizi Çekebilir

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.