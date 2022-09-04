Meteoroloji uzmanı duyurdu! 'Sonbahar hazırlıkları başlasın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, 5 Eylül Pazartesi günü Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun’un doğu ilçeleri ile Ordu’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medyadan önemli paylaşımlarda bulundu.

Ökten paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:



"Hava kuzey kesimlerde şu andan itibaren serinleme yolculuğuna başladı. Her gün bir öncekinden daha serin olacak. 6 Eylül ve gecesi en serin dönem. 8 Eylül'den itibaren tekrar Yaz'a döneceğiz; fakat 13 Eylül itibariyle tekrar havalar serinleyecek. Sonbahar hazırlıkları başlasın...

18 Ağustos'ta müjdesini verdiğim serinlemeye çok az kaldı. Hava adım adım serinlemeye devam ediyor. Salı ve Çarşamba serinleme daha fazla hissedilecek. Akşamları üşüyeceğiz. Özellikle kuzey kesimlerde.

"ERTELEYİN"

İstanbul ve Türkiye'nin batısında rüzgarlar bugünden itibaren etkisini artırıyor. Özellikle yarın rüzgar uçuracak. Edremit Körfezi pazartesi, salı ve çarşamba fırtınalı olacak. İzmir de bu fırtınadan etkilenecek. Bodrum taraflarında denizde yat gezisi planınız var perşembe gününe erteleyin.

Yarın İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale, Edremit Körfezi, İzmir, Tüm Kıyı Ege hattı ve Muğla açıkları fırtınalı. Rüzgar soğuk esecek. Özellikle Akşam herkes üşüyecek...

İstanbul'da serinlik gün ortasında bile hissediliyor. Rüzgar var ve nem düştü. Yarın daha serin. Salı günü daha da serin. Tadını çıkarın...

Pazartesi Akşamı Yenikapı-Bandırma arası karşılıklı seferlerin iptal olma olasılığı yüksek. Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada da kuvvetli rüzgarlı. Ege Denizi komple çok hareketli olacak."





