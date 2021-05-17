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Meteoroloji Uzmanı'ndan dolu uyarısı! İl il tarih verdi

17.05.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbul'da dün etkili olan dolu yağışının ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi'nde bir dolu faaliyeti beklenmiyor. Ancak özellikle yarından itibaren Karadeniz bölgesinde Samsun Sinop civarlarında olma ihtimali çok yüksek. İstanbul ise bu hafta aralıklarla yağışlı geçecek" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından dün İstanbul’un Anadolu Yakası’nda dolu yağışı etkili oldu. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da tekrar bir dolu yağışı beklenmediğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayanları dolu yağışına karşı uyardı. Mayıs ve Haziran aylarında dolu yağışı ihtimalinin normal bir süreç olduğunu ifade eden Dr. Demirhan, İstanbul’u ise aralıklarla yağışlı bir hafta beklediğini söyledi.

"İSTANBUL’DA YAĞMUR, DOĞU KARADENİZ’DE DOLU"

Marmara Bölgesi’ndeki dolu yağışının Doğu Karadeniz’e geçeceğini belirten Dr. Deniz Demirhan uyarılarda bulundu. Demirhan, "İstatistiki olarak aslında Mayıs ve Haziran ayları bizim doluyla karşılaşma ihtimalimizin olduğu aylar. Önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi'nde bir dolu faaliyeti beklenmiyor. Ancak Karadeniz bölgesinde olma ihtimali var. Örneğin Samsun, Sinop civarlarında Ünye taraflarında olma ihtimali çok yüksek. Sonraki günlerde yarından itibaren de Doğu Karadeniz'de tam böyle Ardahan civarlarında olma ihtimali çok yüksek. Oradaki vatandaşlarımız dolu faaliyetlerine karşı biraz daha temkinli davranabilirler. Özellikle Samsun, Ünye tarafları Ordu civarlarında böyle bir ihtimal olabilir önümüzdeki günlerde, çarşamba ve salı günleri. Bu nedenle bunlara karşı dikkatli olabilirler" şeklinde konuştu.

"MARMARA BÖLGESİ’NDE ŞU GÜNLERDE DOLU YOK AMA YAĞIŞLAR VAR"

Dr. Deniz Demirhan sözlerine şöyle devam etti: "Marmara Bölgesi’nde şu günlerde pek böyle bir ihtimal yok ama yağışlar var. Salı akşam üzeri saatleri itibariyle İstanbul'da yağış ihtimali var ve bu Çarşamba günü de devam edebilir. Çarşamba günü bir ara vermesini bekliyoruz öğlen saatleri itibariyle. Ancak Perşembe günü yine bir yağış ihtimali ortaya çıkıyor. Cuma günü ve Cumartesi pazar da yağış olabilir. Fakat Cuma'dan sonrasını Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden takip etmek gerekli."

"DOLU FAALİYETLERİ YILLAR İÇİNDE ARTMIŞ"

Dolu görülme oranlarının yıllar içinde arttığını söyleyen Dr. Demirhan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün iklim raporlarına bakarsak yıllar geçtikçe dolu olaylarında bir artış söz konusu. 2013 yılında yüzde 19 civarlarında dolu faaliyetleri. Daha sonraki yıllarda bir düşüş olmuş. 2014’te yüzde 15. Fakat 2017’de tekrar yüzde 16’ya çıkmış, 2020 yılında da yüzde 23’e kadar çıkmış dolu faaliyetlerinin görülme oranı. Yaklaşık olarak 2014 yılından sonra 2020 yılına kadar gelen süreç boyunca dolu faaliyetlerinde bir artış olmuş. İstatistik kayıtlar bunlar. Fakat bu demek değil ki ilerleyen yıllarda da dolu faaliyetlerinde bir artış olacak. Anlık olarak takip etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

DHA

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