Meteoroloji Uzmanı'ndan dolu uyarısı! İl il tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından dün İstanbul’un Anadolu Yakası’nda dolu yağışı etkili oldu. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da tekrar bir dolu yağışı beklenmediğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayanları dolu yağışına karşı uyardı. Mayıs ve Haziran aylarında dolu yağışı ihtimalinin normal bir süreç olduğunu ifade eden Dr. Demirhan, İstanbul’u ise aralıklarla yağışlı bir hafta beklediğini söyledi.

"İSTANBUL’DA YAĞMUR, DOĞU KARADENİZ’DE DOLU"

Marmara Bölgesi’ndeki dolu yağışının Doğu Karadeniz’e geçeceğini belirten Dr. Deniz Demirhan uyarılarda bulundu. Demirhan, "İstatistiki olarak aslında Mayıs ve Haziran ayları bizim doluyla karşılaşma ihtimalimizin olduğu aylar. Önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi'nde bir dolu faaliyeti beklenmiyor. Ancak Karadeniz bölgesinde olma ihtimali var. Örneğin Samsun, Sinop civarlarında Ünye taraflarında olma ihtimali çok yüksek. Sonraki günlerde yarından itibaren de Doğu Karadeniz'de tam böyle Ardahan civarlarında olma ihtimali çok yüksek. Oradaki vatandaşlarımız dolu faaliyetlerine karşı biraz daha temkinli davranabilirler. Özellikle Samsun, Ünye tarafları Ordu civarlarında böyle bir ihtimal olabilir önümüzdeki günlerde, çarşamba ve salı günleri. Bu nedenle bunlara karşı dikkatli olabilirler" şeklinde konuştu.