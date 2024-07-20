Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu illeri açıklayıp çağrıda bulundu: 'İdari izin verilmeli'

Türkiye adeta yanıyor.... Nem, tüm kenti esir aldı. Sıcak hava tüm yurtta etkili olmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminini paylaştı. Bu doğrultuda hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA DEVAM EDECEK!

Yaklaşık son 2 haftadır tüm Türkiye sıcak havayla boğuşuyor. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.

"İDARİ İZİN VERİLMELİ"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önümüzde hafta hava sıcaklığının 40 derece civarında olması beklenen şehir için idari izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki pazartesi ve onu takip eden günlerde hava sıcaklığı 40 C civarında olacak olan Edirne, İzmir, Aydın, Manisa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde idari izin verilmeli, Dışarıda çalışma saatleri 10:00-16:00 öncesi ve sonrasına çekilmeli. Yananı Allah görür bir de siz görün."