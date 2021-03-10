Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak, olumsuzluklar oluşabilir

Meteoroloji'nin verilerine göre Türkiye bu akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisi altına giriyor. BATIDA YAĞMUR, DOĞUDA KAR CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışlı hava sistemine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Prof. Dr. Orhan Şen yağışların Marmara'da yağmur şeklinde olacağını, Ege ve Akdeniz'de ise gök gürültülü yağmur görüleceğini ifade etti. Yurdun doğusundaysa kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yağışların hafta sonu etkisini kaybedeceği ancak pazartesi günü yeni bir yağış sisteminin yurdumuza geleceği tahmin ediliyor. BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'dan başlayarak bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı EGE Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli, Afyon ve Kütahya ile Uşak'ın doğu çevrelerinin, (Perşembe) gece saatlerinde ise Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı İZMİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı MANİSA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kuzeybatı çevreleri sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. ANKARA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu ORTA VE DOĞU KARADENİZ Parçalı, zamanla çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Giresun'un yağmurlu; Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. GÜMÜŞHANE °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı RİZE °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu SAMSUN °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu TRABZON °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere (Kars, Ardahan hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Bu sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.