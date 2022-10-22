Meteoroloji uzmanından "en soğuk gece" paylaşımı! Kar örtüsünün görüntüsü büyüledi... Uyarı geldi: Kuvvetli olması bekleniyor

Güzün son ayına girilmesine günler kala yazlık kıyafetler adeta dolaplardan çıkmaz oldu. Kimi bölgelerde sağanak yağışlara karşı tedbirler alınırken özellikle doğu kesimlerinde kar yağışına yönelik önlemler hayata geçirilmeye başladı. Artvin'in Arhavi ilçesinden büyüleyici görüntüler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de değerlendirmeleriyle yurttan hava durumuna ilişkin tüm ayrıntılar şöyle...

"KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİS GÖRÜLEBİLİR

Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BEYAZ ÖRTÜ HER YERİ KAPLADI!

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Sırt Yayla'dan dün kaydedilen çok çarpıcı görüntüler geldi.

Görüntülerde beyaz örtünün göz alabildiğine yeri ve yapıların üstünü kapladığı görülüyor.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda tahmini olarak 30 santimetre kar olduğu belirtiliyor.

Artvin, Arhavi'deki Sırt Yayla'ya bakın ! Beklediğimiz 30 cm civarı kar örtüsü oluşmuş... ❄️???? pic.twitter.com/4myuX6nC3u — Hava Forum (@HavaForum) October 21, 2022

KARS’TA KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Kars’ta da kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İHA'da yer alan habere göre; Sarıkamış'ta kar yağışıyla beyaza bürünen doğa, seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarırken, Susuz’da hava sıcaklığı eksi sıfırın altında eksi 8 dereceyi gördü. 8 ayı kış olan Kars’ta önceki gün yağan kar beraberinde de soğuk havayı getirdi. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi gördüğü kentte beyaza bürünen çam ağaçları ve etrafındaki dağlar, kışın görsel güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kars’a muhteşem bir kış görüntüsü olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çok güzel bir kar yağışı var. Muhteşem bir görüntü, dağlar, köyler kar altında kaldı. Muhteşem bir görüntüyle karşı karşıyayız” dedi.

Öte yanda kentte yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, Sarıkamış, Digor ve Susuz’un yüksek kesimde bulunan köylerde kış kendini tamamen gösterdi. Kentte hava sıcaklığı yüksek kesimlerde eksi 8 derece olurken, hava sıcaklığı Kars merkezde eksi 4 derece olarak ölçüldü.

"SEZONUN EN SOĞUK GECESİ"

Öte yandan meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün gecenin sezonun en soğuk gecesi olduğuna dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu.

Herkese Günaydın. Sezonun en soğuk gecesi bitti. Duygularınız nasıl? — Kerem Ökten (@KeremOktenMeteo) October 22, 2022



