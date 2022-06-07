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Meteoroloji uzmanından İstanbul'a yağış uyarısı! "Yağmurluk veya şemsiyeniz elinizde olsun"

07.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta yetkililerden gelen uyarıların ardından İstanbul haftaya serin hava ve yağışla başladı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'u bekleyen yeni yağışlarla ilgili bilgi verip uyarıda bulundu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de İstanbul ve Ankara dahil 24 il için 'sarı kod'lu uyarı geldi.

Meteoroloji uzmanından İstanbul'a yağış uyarısı! "Yağmurluk veya şemsiyeniz elinizde olsun"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından İstanbul'daki hava durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. "İstanbul'a kuzeyden kütleler geliyor" diyen Ökten, yer yer sağanak yağışların görüleceğini belirtti. Yağışların lokal olduğunu, şehrin tamamını aynı anda kaplamadığını ifade eden Ökten, "Yağmurluk veya şemsiyeniz elinizde olsun" diyerek vatandaşları uyardı.

"KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüüğünce yapılan son değerlendirmelere göre ise; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat)esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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