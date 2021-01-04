Meteoroloji uzmanından kar mujdesi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Orhan Şen tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar müjdesi geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yağışların azlığı tüm yurtta endişe yaratırken, beklenen haber sonunda geldi.
Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2. yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, İstanbul'a senenin ilk karının ne zaman yağacağı da belli olmaya başladı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen de twitter hesabından yaptığı açıklamada, yağışların önümüzdeki hafta geleceğini belirtip şunları söyledi:
"Türkiye de kuraklık devam ediyor, bu nedenle herkesin gözü kulağı yağışlarda. Bende bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında yanı 14-15'inde yüksek basıncın etkisinden kurtularak kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğimizi sanıyorum."
Şayet sistemde bir sapma ve zayıflama olmaz ise Türkiye KAR yağışını alır. Marmara'ya da kar yağma olasılığı var. Daha tutarlı öngörü bu hafta perşembeden sonra yapılır."
Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre Ocak ayında 93 yılın rekorları kırıldı.
Prof. Şen şu bilgileri paylaştı:
Ankara'da Aralık 2020, 93 yılın en sıcak ayı olmuş. Ocak ayının 93 yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 4.7 C iken bu hafta 12-13 C.
İstanbul'da 93 yıllık ortalama Ocak ayı sıcaklığı. 8.5 C iken bu hafta 15-16 C.