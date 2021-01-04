Meteoroloji uzmanından kar mujdesi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Orhan Şen tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar müjdesi geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yağışların azlığı tüm yurtta endişe yaratırken, beklenen haber sonunda geldi.

Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2. yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, İstanbul'a senenin ilk karının ne zaman yağacağı da belli olmaya başladı.

GÜZEL HABERİ TWİTTER'DAN DUYURDU

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen de twitter hesabından yaptığı açıklamada, yağışların önümüzdeki hafta geleceğini belirtip şunları söyledi:

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

"Türkiye de kuraklık devam ediyor, bu nedenle herkesin gözü kulağı yağışlarda. Bende bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında yanı 14-15'inde yüksek basıncın etkisinden kurtularak kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğimizi sanıyorum."

İSTANBUL'A DA KAR YAĞACAK MI?

Şayet sistemde bir sapma ve zayıflama olmaz ise Türkiye KAR yağışını alır. Marmara'ya da kar yağma olasılığı var. Daha tutarlı öngörü bu hafta perşembeden sonra yapılır."

OCAK AYINDA 93 YILIN REKORU KIRILDI

Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre Ocak ayında 93 yılın rekorları kırıldı.

Prof. Şen şu bilgileri paylaştı: