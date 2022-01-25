HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uzmanından önemli uyarı! "Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat"

Meteoroloji uzmanından önemli uyarı! "Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat"

25.01.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizerek, “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu’nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz’in doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanından önemli uyarı! "Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat"

Tüm Türkiye’de etkisini gösteren kar yağışının ardından MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Macit, “Yaptığımız son değerlendirmelere göre İstanbul’da kar yağışlarının aralıklarla orta kuvvetlerde devam etmesini bekliyoruz. Çarşamba sabah saatlerinden sonra İstanbul’da kar yağışının ara vermesini Çarşamba gece tekrar başlayıp Perşembe sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra İstanbul’u kar yağışı olarak terk etmesini bekliyoruz. Cuma günü İstanbul’da kar yağışı yok ancak önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle gece sıcaklıkları sıfırın altında olacağından dolayı buzlanma ve don olayı riski İstanbul’da devam ediyor” diye konuştu.

1

Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul’daki tüm yollar trafiğe açıldıSon Dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul’daki tüm yollar trafiğe açıldı

"ANKARA'DA 3 GÜN BOYUNCA HAFİF KAR GEÇİŞLERİMİZ VAR"

Ankara için de tahminlerini söyleyen Macit, “Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca hafif kar yağışları geçişimiz var. Önemli bir kar yağışı beklemiyoruz ancak gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altında olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları da sıfır derecenin altında olacağından dolayı vatandaşlarımızı özellikle buzlanma ve dona karşı uyarmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

2

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizen Macit, “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu’nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz’in doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Cuma günü Doğu Anadolu’nun doğusunda görüldükten sonra soğuk havanın yurdumuzu terk etmesini Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden giriş yapmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerde artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu. (İHA)

Son dakika: İstanbul kara teslim oldu, Vali Yerlikaya yeni önlemleri açıkladı: Yarın kimler izinli sayılacak?Son dakika: İstanbul kara teslim oldu, Vali Yerlikaya yeni önlemleri açıkladı: Yarın kimler izinli sayılacak?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Bakan duyurdu! İstanbul’daki tüm yollar trafiğe açıldıBakan duyurdu! İstanbul’daki tüm yollar trafiğe açıldı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İstanbul’da kar esareti! Görüntüler bu sabah geldi...

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.