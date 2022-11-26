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  4. Meteoroloji uzmanları uyardı! ‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var… (Bugün hava nasıl olacak? 26 Kasım 2022)

Meteoroloji uzmanları uyardı! ‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var… (Bugün hava nasıl olacak? 26 Kasım 2022)

26.11.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu uyarıları Meteoroloji’den peş peşe gelirken uzmanlar da aşırı soğuklar için 5 Aralık tarihini işaret ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meteoroloji, 25 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İşte aşırı soğuklar ve hava durumu ile ilgili gelen son dakika bilgiler…

Meteoroloji uzmanları uyardı! ‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var… (Bugün hava nasıl olacak? 26 Kasım 2022)

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu açıklamalarında çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapılırken Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalar da dikkat çekti. 5 Aralık tarihini işaret eden uzmanlar Türkiye’ye aşırı soğuklar gelebilir uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ‘5 Aralık civarı ya Avrupa'ya ya da Türkiye'ye aşırı soğuklar gelecek. Amerika modeli Türkiye'ye, Avrupa modeli Avrupa'ya veriyor. Bakalım hangisi galip gelecek’ ifadelerini kullandı.

‘MUHTEMEL ROTALAR AVRUPA YA DA TÜRKİYE’

Havaforum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Hatırlarsanız kış biterken en son Sibirya-Afrika mücadelesinden bahsetmiştik. En son Sibirya yenilmiş ve "bana 7-8 ay müsade, dinlenip döneceğim" demişti. İşte o Sibirya güç topluyor ve Aralık'ta ilk provasına çıkacak. Muhtemel rotalar: A) Türkiye B) Avrupa… Yakın takipteyiz.” denildi.

kerem

KAR YAĞIŞI DA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli, Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz'in iç ve dağlık kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

25 İL İÇİN SARI KOD

Adıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.

sarıkod

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İŞTE İL İL BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU:

BURSA 13
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 15
Parçalı bulutlu

MUĞLA 14
Parçalı bulutlu

ADANA 19
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 20
Parçalı bulutlu

ANKARA 9
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 9
Parçalı bulutlu

BOLU 5
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 11
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 6
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 15
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 13
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 17
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS 6
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

VAN 9
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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