Meteoroloji ve AFAD'dan Ege Bölgesi için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batısında (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de görülecek yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde de (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD DA UYARDI

Konuyla ilgili, AFAD da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

İzmir’in batı, Aydın’ın kıyı ve Muğla’nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir

Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

