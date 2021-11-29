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Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı: Dışarı çıkmayın

29.11.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın da etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.

Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı: Dışarı çıkmayın

Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi.

RÜZGAR HIZLARI

MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda, "Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun’da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.

SAATTEKİ HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞACAK

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da devam edeceği vurgulanarak, "Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgarın yarın saat 00.00-22.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

AFAD: DIŞARI ÇIKMAYIN

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.

BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Akdeniz’in iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur’un doğu ilçeleri ile Antalya’nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Ayrıca, sağanak yağışın bu gece 23.00'te başlayıp, yarın 14.00'e kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

ANKARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ise bu gece Ankara için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, Ankara'nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtilerek, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve
baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli
ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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