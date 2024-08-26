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Meteoroloji, AFAD ve Valilik 'sarı' kodla uyardı! İstanbul'a geliyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.08.2024 17:49
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Art arda gelen sıcak hava uyarılarından sonra peş peşe sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısı yapıldı. Meteoroloji, AFAD ve Valilik, İstanbul’a dikkat kesilerek, yarın kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi olmak üzere yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Buna göre vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiği vurgulandı. İstanbul'da hava yarın nasıl olacak? 27 Ağustos Salı günü için işte detaylar...

Meteoroloji, AFAD ve Valilik 'sarı' kodla uyardı! İstanbul'a geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

AFAD, sosyal medya hesabından vatandaşları uyararak şunları söyledi:

‘‘Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 27 Ağustos Salı günü; Sabah ve öğle saatleri arasında; İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.’’

İSTANBUL VALİLİĞİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

AFAD'ın ardından İstanbul Valiliği de resmi sosyal medya hesabından sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

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27 Ağustos Salı günü için İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, 'Meteoroloji’ye göre; Yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' dendi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji afad
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