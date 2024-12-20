Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

AKOM'un yaptığı değerlendirmeye göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basın sisteminin etkisine girecek. Bu sistemle birlikte İstanbul'un halk arasında 'Zemheri' olarak da bildiği 'Erbain soğuklarının' etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'A UYARI: 8 İLA 12 DERECE DÜŞECEK

İstanbul’da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece birden düşecek. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un son meteorolojik değerlendirme raporuna göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basın sisteminin etkisine girecek.

İstanbul’da Cumartesi sabah saat 06.00’dan itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Hâlihazırda 15 derece civarında seyreden sıcaklıkların 10 derecenin altına gerileyeceği öngörülüyor.

ERBAİN SOĞUKLARI GELİYOR

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ve halk arasında “Erbain” olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri yaklaşıyor. Geleneksel olarak bu dönem, özellikle yaşlılar ve hassas bireyler için dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak kabul ediliyor. Tarihi bilgiler, Erbain günlerinde insanların yoğurt gibi soğuk yiyeceklerden kaçındığını ve sıcak tutacak önlemler aldığını gösteriyor.

EGE BÖLGESİ'NDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

MARMARA'DA SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Marmara Bölgesi'nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ANTALYA'YA ÖZEL UYARI: ANİ SEL, SU BASKINI VE FIRTINA...

Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor.

Yağışların, Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA