HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.12.2024 15:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmeye göre yurdun birçok bölümünde şiddetli yağış ve fırtına hadisesi görülecek. AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul için de 'Erbain soğukları' uyarısı yapıldı. İstanbul'da sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesi beklenirken Cumartesi sabahından itibaren de sağanak yağmur uyarısı geldi.

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

AKOM'un yaptığı değerlendirmeye göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basın sisteminin etkisine girecek. Bu sistemle birlikte İstanbul'un halk arasında 'Zemheri' olarak da bildiği 'Erbain soğuklarının' etkili olması bekleniyor.

Yağış Uyarısı (1)

İSTANBUL'A UYARI: 8 İLA 12 DERECE DÜŞECEK

İstanbul’da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece birden düşecek. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un son meteorolojik değerlendirme raporuna göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basın sisteminin etkisine girecek.

İstanbul’da Cumartesi sabah saat 06.00’dan itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Hâlihazırda 15 derece civarında seyreden sıcaklıkların 10 derecenin altına gerileyeceği öngörülüyor.

Yağış Uyarısı (3)

ERBAİN SOĞUKLARI GELİYOR

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ve halk arasında “Erbain” olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri yaklaşıyor. Geleneksel olarak bu dönem, özellikle yaşlılar ve hassas bireyler için dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak kabul ediliyor. Tarihi bilgiler, Erbain günlerinde insanların yoğurt gibi soğuk yiyeceklerden kaçındığını ve sıcak tutacak önlemler aldığını gösteriyor.

Yağış Uyarısı (5)

EGE BÖLGESİ'NDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yağış Uyarısı (7)

MARMARA'DA SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Marmara Bölgesi'nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ANTALYA'YA ÖZEL UYARI: ANİ SEL, SU BASKINI VE FIRTINA...

Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor.

Yağışların, Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya sağanak yağış
En Çok Okunan Haberler
TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti: "Beklentim arttı"

TÜRK-İŞ '29 bin TL' dedi, asgari ücret hesapları değişti: "Beklentim arttı"

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Kur'an kursunda ölümcül oyun! Havaya attılar, tutamadılar

Kur'an kursunda ölümcül oyun! Havaya attılar, tutamadılar

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı! İstanbul'a 'Erbain soğukları' geliyor: Yarın sabahtan itibaren...

Bursa'dan açtığı canlı yayını izleyen herkes dehşete düştü

Bursa'dan açtığı canlı yayını izleyen herkes dehşete düştü

Kimsenin gözünden kaçmıyor! "Asgari ücret işleri değiştirebilir"

Kimsenin gözünden kaçmıyor! "Asgari ücret işleri değiştirebilir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.