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Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul sağanağa teslim oldu: Uçaklara 'CB' engeli!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.12.2024 15:03
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Meteoroloji ve AKOM'dan dün yapılan uyarılar bugün İstanbul ve çevre illerde hissedilmeye başladı. Megakent'te havalar aniden soğudu ve sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini gösteriyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları hava yolu ulaşımını da sekteye uğratıyor. Yıldırım ve kötü hava koşulları nedeniyle birçok uçağın iniş yapamayarak havada tur attığı görüldü.

Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul sağanağa teslim oldu: Uçaklara 'CB' engeli!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son değerlendirmelere göre, yurdun birçok bölümünde şiddetli yağış ve fırtına hadisesi görüleceği yönünde uyarıda bulunulmuştu.

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METEOROLOJİ VE AKOM UYARMIŞTI

Meteoroloji ve İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un son meteorolojik değerlendirme raporuna göre, Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basın sisteminin etkisine gireceği ve beraberinde İstanbul’da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece birden düşeceği ifade edilmişti.

İstanbul’da Cumartesi sabah saat 06.00’dan itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklendiği ve sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesi beklendiği ifade edilmişti.

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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Uyarılar sonrası İstanbullular bu sabah simsiyah bir gökyüzü ve sağanak yağışlı bir havaya uyandı.

Hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğü megakentte sağanak yağış, yıldırım ve ani fırtına hadiseleri görülüyor.

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UÇAKLAR İNMEKTE ZORLANIYOR

İstanbul’da etkili olan CB olarak adlandırılan Cümülonimbus, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini olumsuz etkiliyor.

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CB bulutlarına yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor. Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul AKOM uçak sağanak
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