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  4. Meteoroloji ve uzman isim uyardı! Serinlemeye ramak kaldı!

Meteoroloji ve uzman isim uyardı! Serinlemeye ramak kaldı!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
05.08.2024 10:05
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Meteoroloji bu hafta için İstanbul ve bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısında bulundu. Kavurucu sıcaklar, Afrika sıcakları derken vatandaşlar serinlemek için sahil ve plajları tercih ediyorlar. Sıcakların yerini bırakacağı serin hava haberini ise Meteoroloji Danışmanı verdi.

Meteoroloji ve uzman isim uyardı! Serinlemeye ramak kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Ağustos ayını beklenilenden daha serin olacağını duyurdu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu Haziran ve Temmuz'da yaşadığımız aşırı sıcakları yaşamıyoruz, şu anda hava biraz daha serin. Zaten sıcaklık da 2-3 derece Marmara’da, kuzey bölgelerinde ise 3-4 derecelik düşüşler oldu" diyerek yorumladı.

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İSTANBUL’U GÖK GÖRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, "Bugün Toroslar’ın iç kesimlerinde ve Ardahan’da gök gürültülü yağış var. Sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ civarında da gök gürültülü sağanak yağış geçişi oldu" belirtti.
Yüksek sıcaklık beklenen bölgeler için ise: "Ege’nin güneyi ve iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu zaten aşırı sıcak. Diğer bölgelerde ise çok aşırı bir sıcak yok." şeklinde ifade etti.

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Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son olarak ''Yarın öğleye kadar, hatta akşama kadar İstanbul’un Boğaz kesimi ve kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış olma ihtimali çok yüksek. Kararsızlık epey yükseldi bu bölgelerde. Atmosferin kararsız olması, gök gürültüsü yapan bulutları oluşturuyor" diyerek haftanın hava hava durumu hakkında bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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