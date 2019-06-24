Meteorolojide yoğun haziran mesaisi

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye, bir süredir yağışlı havanın etkisi altında kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) sadece haziran ayı içinde 111 meteorolojik uyarıda bulunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MGM, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, gelişmiş gözlem ve tahminler hazırlamak için özellikle son 15 yılda önemli teknolojik yatırımlar yaptı.

Saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık hava tahminlerin yanı sıra aylık ve mevsimlik tahminler hazırlayan kurum, bu tahmin ve uyarıları, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı birimlerine, medya kuruluşlarına, yerel ve idari birimlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlara SMS, telefon, faks, e-posta, internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, Meteoroloji Web TV, sosyal medya hesapları, ulusal televizyon ve radyo kuruluşlarının yayın ve bağlantılarına katılımla anında paylaşıyor.

Genel Müdürlükçe, meteorolojik kaynaklı afetlerin neden olduğu can ve mal kayıplarını azaltmak için uyarılarda da bulunuluyor. Yapılan uyarılar, tedbir alınması için 81 ilde valiler, belediye başkanları, kaymakamlar, bölge müdürleri, denizciler, muhtarlar ve AFAD yetkilileri dahil 52 bin ilgili kişiye SMS ile iletiliyor.