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Meteorolojideki "cıva" kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

Ankara Valiliğinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yere dökülen sıvı haldeki cıvadan etkilenerek hastaneye kaldırılan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

Ankara Valiliğinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yere dökülen sıvı haldeki cıvadan etkilenerek hastaneye kaldırılan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğünde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Genel Müdürlüğün Laboratuvarında oda ısısında, sıvı halde bulunan 3 kilogram cıvanın yere döküldüğü belirtildi.

Cıvadan etkilenen 11 kişinin hastaneye nakledildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

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Ankara Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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