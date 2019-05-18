HABER

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 19 Mayıs 1919’un 100.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında 9 farklı Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde liseli öğrencilerle birlikte eş zamanlı olarak meteoroloji balon atımı gerçekleştirildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde “Radyosonde Balon Atımı” gerçekleştirildi.

9 farklı bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 9 Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Radyosonde Balon Atımı’nın Samsun’daki ayağı Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünde yapıldı. Etkinlik kapsamında özel bir fen lisesi 10. sınıf öğrencilerine öncelikle Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce ve diğer yetkililer tarafından meteoroloji binası ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Daha sonra ise “Radyosonde Balon Atımı” alanına geçildi. Burada da balon atımı hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Daha sonrasında ise, günde 2 defa yapılan balon atımı gençlerle birlikte gerçekleştirildi. Balona ayrıca, “İstikbal göklerde, bu vatanın gençleri gönüllerde” notu yazıldı.

“Farkındalık oluşturmak istedik”
Etkinlik hakkında bilgi veren Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, meteoroloji balon atımını, milli mücadelenin başlamasının 100. yıl etkinlikleri kapsamında vatanı emanet edecekleri gençlerle birlikte yapmak istediklerini söyledi.
Yüksek atmosfer gözlemlerini günde 2 defa yaptıklarını belirten Yüce, “Bu sayede 100. yıl etkinliklerinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Balon atımı tüm dünyada aynı saatte eş zamanlı olarak yüksek atmosfer rasatlarının yapıldığı istasyonlarda aynı zamanda günde 2 defa yapılmaktadır. Balon atımı ile hava kütlesinin fiziksel özellikleri tespit edilerek, hava tahmin çalışmasında, havacılık çalışmalarında ve diğer analiz çalışmalarında kullanılmakta” dedi.
Öğrenciler ise milli mücadelenin başlamasının 100. yılında böyle bir etkinlik yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcılarını itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan yaşlı çift ve bakıcıları kurtarıldı

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik

EGM'nin performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.