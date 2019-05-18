Meteorolojiden 100. yıla özel meteoroloji balonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında 9 farklı Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde liseli öğrencilerle birlikte eş zamanlı olarak meteoroloji balon atımı gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde “Radyosonde Balon Atımı” gerçekleştirildi.

9 farklı bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 9 Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Radyosonde Balon Atımı’nın Samsun’daki ayağı Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünde yapıldı. Etkinlik kapsamında özel bir fen lisesi 10. sınıf öğrencilerine öncelikle Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce ve diğer yetkililer tarafından meteoroloji binası ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra ise “Radyosonde Balon Atımı” alanına geçildi. Burada da balon atımı hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Daha sonrasında ise, günde 2 defa yapılan balon atımı gençlerle birlikte gerçekleştirildi. Balona ayrıca, “İstikbal göklerde, bu vatanın gençleri gönüllerde” notu yazıldı.