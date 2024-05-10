Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul için saat verildi! Hafta sonu boyunca devam edecek

'Hava nasıl olacak' sorusunun yanıtı merak edenler için il il açıklama geldi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Yağmurlu hava pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacak.

Meteoroloji Genel M Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BU İLLER İÇİN SARI KODLU UYARI GELDİ

Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ ve Van için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

DHA'nın İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan aktardığı verilere göre, İstanbul'da akşam saatlerinden 18.00 itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni İle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı İla 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı İla 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. (DHA)

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 22°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz

taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu





