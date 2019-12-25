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  4. Meteorolojiden 2 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden 2 il için yoğun kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 23:15 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yapılan açıklamada Şırnak ve Siirt’te bin 400 ve üzeri rakımlı yerlerde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 15.

Meteorolojiden yapılan açıklamada Şırnak ve Siirt’te bin 400 ve üzeri rakımlı yerlerde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bu geceden itibaren bölgede görülecek yağışların Siirt ve Şırnak’ta bin 400 ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Uyarıda vatandaşların olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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