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Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı

Bolu, Düzce ve Sakarya'da bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının, yarın yer yer yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Üç ildeki kar yağışının, cuma sabah saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Bolu Düzce kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sakarya

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