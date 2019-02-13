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Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 23:26 | Son Güncelleme

Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı

Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısıMeteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı
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Bilecik Bolu Bursa kar yağışı uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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