Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

DİYARBAKIR (AA) - Meteoroloji, 3 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devam sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

