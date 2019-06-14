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Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kayseri, Nevşehir ve Niğde için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de bugün öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji

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