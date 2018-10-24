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Meteorolojiden 3 il için şiddetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

Meteorolojiden 3 il için şiddetli yağış uyarısı

DİYARBAKIR (AA) - Meteoroloji, 3 il için çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gece saatlerinde etkisini artırarak 26 Ekim akşamına kadar Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Diyarbakır Meteoroloji Siirt

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