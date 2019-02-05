Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri il geneli ile Nevşehir ve Yozgat'ın güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, kar örtüsü olan bölgelerde tipi, kar sürülmesi, ulaşımda aksamalar, kar erimeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
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