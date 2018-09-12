Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için yarın ve cuma günü gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu illerde sağanağın 14 Eylül Cuma günü de devam edeceği öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar esecek.
Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece azalması, 15 Eylül Cumartesi
gününden itibaren ise 3-5 derece artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskınları ile yıldırım konusunda uyarıldı.
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