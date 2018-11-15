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Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da buzlanma ve don bekleniyor

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar hava, Bingöl'de yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan diğer illerde ise parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve bölgesel sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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