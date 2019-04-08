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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:39 | Son Güncelleme

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 50-80 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

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fırtına Kayseri Kırşehir Nevşehir rüzgar Sivas Yozgat

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