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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

SİVAS (AA) - Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00'a kadar Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.

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Sivas uyarı yağış

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