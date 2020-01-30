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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Meteoroloji 15.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak’ın batısı ile Şanlıurfa’nın doğusunda cuma günü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre cuma Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak’ın batısı ile Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların yarın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği ve cumartesi sabah saatlerinde bölgede etkisini kaybedeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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