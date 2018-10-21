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Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 08:55 | Son Güncelleme

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde yağışların yer yer etkili olması tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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Malatya Meteoroloji Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü sağanak uyarı

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