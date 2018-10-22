Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar yer yer aralıklı sağanak öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Söz konusu illerde yağışlar yer yer etkili olacağından muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
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