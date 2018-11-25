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Meteorolojiden 5 il için sis ve pus uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 08:51 | Son Güncelleme

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sis ve pus bekleniyor

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli'de sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde lokal sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek görüş düşüşü, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Malatya Meteoroloji Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü pus sis uyarı

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