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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Meteorolojiden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsünün bulunduğu yerlerdeki kar erimesi nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu meteorolojik uyarı

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