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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Meteorolojiden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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