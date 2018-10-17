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Meteorolojiden 6 il için toz taşınımı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Batman için cumartesi sabahına kadar toz taşınımı uyarısı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Meteorolojiden Güneydoğu'daki 6 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Suriye üzerinden gelen toz taşınımının Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Batman'da cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış olan yerlerde yağmurun çamur şeklinde olması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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Güneydoğu toz taşınımı uyarı

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