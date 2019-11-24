Meteorolojiden Antalya için sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısı

Antalya’da yarın sabah saatlerinden itibaren başlayıp ertesi gün artarak devam etmesi beklenen sağanak yağış ve kuvvetli fırtına sebebiyle vatandaşlar uyarıldı. Antalya Valiliği de meteorolojinin uyarısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 25 Kasım (yarın) sabah saatlerinden itibaren Antalya ve ilçelerinde sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın şiddetinin artarak, iç kesimlerde fırtına, kıyı kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde görüleceği belirtildi. Sağanak yağışların Salı günü ise Antalya merkez ilçeler, Kemer, Kumluca ve Finike’de şiddetli (100 Kg/metrekare ve üzeri) olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Su baskınları, yıldırım ve hortum riski

Meteorolojiden yapılan açıklamada meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı bölge halkı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Meteorolojinin uyarısı, Antalya Valiliği sosyal medya hesabından da "Gök gürültülü sağanak yağış" başlığıyla paylaşılarak vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.

