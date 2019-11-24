HABER

Meteorolojiden Antalya için sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:24 | Son Güncelleme

Antalya’da yarın sabah saatlerinden itibaren başlayıp ertesi gün artarak devam etmesi beklenen sağanak yağış ve kuvvetli fırtına sebebiyle vatandaşlar uyarıldı.

Antalya’da yarın sabah saatlerinden itibaren başlayıp ertesi gün artarak devam etmesi beklenen sağanak yağış ve kuvvetli fırtına sebebiyle vatandaşlar uyarıldı. Antalya Valiliği de meteorolojinin uyarısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 25 Kasım (yarın) sabah saatlerinden itibaren Antalya ve ilçelerinde sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın şiddetinin artarak, iç kesimlerde fırtına, kıyı kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde görüleceği belirtildi. Sağanak yağışların Salı günü ise Antalya merkez ilçeler, Kemer, Kumluca ve Finike’de şiddetli (100 Kg/metrekare ve üzeri) olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Su baskınları, yıldırım ve hortum riski
Meteorolojiden yapılan açıklamada meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı bölge halkı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
Meteorolojinin uyarısı, Antalya Valiliği sosyal medya hesabından da "Gök gürültülü sağanak yağış" başlığıyla paylaşılarak vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (2)Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (2)
Öğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için çalıştılarÖğretmenler Günü'nde okulu güzelleştirmek için çalıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Antalya'da deprem!

Talat Atilla'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası ile ilgili yeni açıklama

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.