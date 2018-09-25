Meteoroloji'den Batı Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

ANKARA,(DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini duyurarak, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

