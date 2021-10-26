Meteorolojiden bazı iller için yağış uyarısı (26 Ekim Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulıtlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batı kesimleri ile gece saatlerinde iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı çevreleri ile Burdur'un güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeyi parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
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